Tottenham – Présaison : Pape Matar Sarr résiste à la brutalité des méthodes d’Antonio Conte

Les joueurs de Tottenham Hotspur ont goûté au régime de pré-saison réputé brutal d'Antonio Conte lors d'une session de deux heures devant des milliers de fans en Corée du Sud.



À des températures atteignant 30 ° C et une humidité élevée, Conte a demandé à ses joueurs de parcourir 42 longueurs de terrain pour voir qui pourrait tenir la distance à la fin d'une troisième séance en un peu plus de 24 heures. Harry Kane, Son Heung-min et plusieurs joueurs se sont effondrés lors des épreuves physiques.



Pape Matar Sarr fait partie des joueurs les plus résistants. Le sénégalais a impressionné dans ces entraînements en étant parmi les meilleurs dans le test physique.