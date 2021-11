Tottenham limoge Nuno Espirito Santo

Footmercato

Au Tottenham Hotspur Stadium, la récente gifle reçue contre Manchester United (0-3) a sans aucun doute sonné le glas de Nuno Espirito Santo. Quatre mois seulement après son arrivée du côté de Londres, le Portugais, qui était sous contrat jusqu'en juin 2023, n'est donc plus l'entraineur de Tottenham. Huitièmes de Premier League à dix points du leader Chelsea, les Spurs déçoivent aussi bien dans le jeu que sur le plan comptable malgré un début de saison remarqué et une victoire probante face à Manchester City lors de la première journée. La suite s'est, quant à elle, avérée bien moins convaincante, en témoigne les cinq défaites déjà concédées en seulement dix journées...Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer semblait être le manager le plus en danger avant le match entre Tottenham et Manchester United, c'est donc finalement l'ancien coach de Wolverhampton qui en a fait les frais. «Le Club peut aujourd'hui annoncer que Nuno Espírito Santo et ses entraîneurs Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions», indique ainsi le communiqué publié ce lundi, par le club londonien, pour officialiser l'éviction du manager portugais âgé de 47 ans. «Je sais à quel point Nuno et son équipe d'entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son équipe d'entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir», a de son côté lancé Fabio Paratici.