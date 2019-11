Tottenham renoue avec la victoire pour la première de Mourinho

Nommé mercredi sur le banc des Spurs, l'entraîneur portugais a réussi son retour en Premier League. Son équipe, malmenée en fin de match, a globalement maîtrisé les débats face à West Ham (3-2) et son quatuor offensif a flambé.



Les Spurs n'avaient plus gagné en Championnat depuis le 28 septembre (2-1 contre Southampton), une impasse qui avait coûté sa place à Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur. Nommé mercredi à la tête de Tottenham, José Mourinho lui a redonné le goût de la victoire, samedi, à West Ham, où son équipe s'est imposée (3-2), grâce à des buts de Son, Lucas et Kane, et malgré une dernière demi-heure difficile.



Avec L’Equipe