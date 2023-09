Touba: Macky Sall et son message d'adieu devant le khalife général

Le président de la République a tenu son discours d'adieu devant le khalife général des mourides. Macky Sall a remercié Serigne Mountakha Mbacké pour tout ce qu'il a fait pour lui depuis 12 ans. Il est venu pour la dernière fois, en tant que président de la République, au Magal de Touba, d'après lui.



« Je suis venu pour vous remercier. Je suis venu en tant que fils, disciple et président Macky Sall. Mon successeur sera là l'année prochaine. Je ne serai pas candidat en 2024. J'ai respecté ma promesse. Je vous réitère mes remerciements. À chaque fois, vous dites : 'Je vous ai laissé entre les mains de Khadim Rassoul.' Mais les guides doivent intervenir pour prévenir et pour apaiser les ardeurs. Vous devriez prier pour renforcer la paix. Tant que je serai à la tête du pays, je vais assurer la sécurité », a garanti le chef de l'État.



Macky Sall a magnifié les grandes réalisations du khalife général, notamment le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Rassoul. Le président a prié pour une paix durable au Sénégal. Le porte-parole du khalife général des mourides a exprimé la satisfaction de Serigne Mountakha Mbacké à l'endroit du chef de l'État. Serigne Bassirou Mbacké a listé les grandes réalisations du président Macky Sall.



Le locataire du palais de la République a réitéré qu'il a respecté sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat. Il a exhorté les chefs religieux de continuer à conscientiser et à prier pour préserver la cohésion nationale.