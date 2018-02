Touba : Un jeune homme arrêté pour avoir séquestré 6 enfants

La sécurité des enfants est de plus en plus menacée au Sénégal. A moins de 72 heures de la mort atroce de Serigne Fallou, un garçon de 7 ans à Touba, six (6) autres garçons ont été retrouvés mais cette fois-ci vivants. Ils seraient enlevés et séquestrés au quartier Darou Khoudoss.



Le ravisseur présumé a été arrêté par les policiers du commissariat spécial de Dianatoul Makhwa. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire, informe la RFM.



A cela s'y ajoute, la découverte macabre du corps d' une petite fille âgée de 8 ans dans la forêt de Petit Mbao.