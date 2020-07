Touba et Mbacké : 180 individus interpellés, plus de 500 grammes de chanvre indiens saisis et 87 motos immobilisés

Au moins 180 individus ont été interpellés, plus de 500 grammes de chanvre indiens saisis et 87 motos immobilisés par la police, dans le cadre de l’opération ‘Same Suniou Karangue’ dans les localités de Touba et Mbacké, relaie le quotidien ‘Source A’.



Selon une source à nos confrères, 72 individus ont été interpellés pour non port obligatoire de masque, 65 pour une vérification d’identité, 09 pour ivresse publique et manifeste, 11 pour nécessité d’enquête, 03 détention et usage de produit cellulosique, 01 pour vagabondage, 01 pour détention d’arme à feu sans autorisation, 02 pour proxénétisme, 04 pour détention et usage de chanvre indien, 01 pour cession de chanvre de indien, 01 pour flagrant délit de vol, 02 pour vol, 01 pour rixe sur la voie publique, 01 pour rébellion à agent, 01 pour coups de blessures volontaires, 01 pour menace et harcèlement.



Pour diverses infractions routières, les policiers ont saisi 855 pièces et documents de transport, mis en fourrière 24 véhicules et immobilisés 87 véhicules durant la semaine dernière.