Touba: jugé pour viol de 5 mineures dont 2 filles de son grand-frère, Mor Niang encourt 10 ans de prison

Accusé de viol de cinq (5) filles dont deux (2) de son grand-frère, Mor Niang, un homme âgé de 38 ans, a été hier, lundi devant le tribunal de Grande instance de Diourbel. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il encoure une peine de dix (10) ans si le juge suit le réquisitoire du procureur.



Marié et père de deux (2) enfants, Mor Niang, un tailleur au quartier Hlm Hizbou Tarkhiya de Touba, s’adonnait à des viols en série. Ses victimes sont des mineures âgées entre 12 et 16 ans.



Selon « L’Observateur », l’histoire a éclaté le jour où l’un des victimes, M.B. Niang, 12 ans, est tombée malade en se plaignant de douleurs aux jambes. Inquiète, sa mère Mbayang Loum, décide de l’amener à l’hôpital pour se faire consulter. A sa grande surprise, le gynécologue lui informe que sa fille a perdu sa virginité.



Interpellée, la petite fille révèle que c’est le tailleur, Mor Niang, qui l'a violée et à plusieurs reprises. Elle informe qu’elle n’est pas la seule victime. Entendues, cinq (5) filles soutiennent qu’elles ont été victimes de viol à plusieurs reprises. Et que leur violeur, Mor Niang, les menaçait avec un couteau. Certaines d’entre elles, renseignent qu’elles ont été droguées par leur bourreau.



Arrêté, Mor réfute toutes ces allégations. Il soutient qu’il ne faisait rien d’autres qu’enseigner à ces filles la lecture du Coran. Son avocat Me Serigne Diongue a plaidé la relaxe de son client à la suite du parquet qui a requis 10 ans de prison ferme.

Le verdict est attendu le 1er août prochain.