Touba : la Première dame Mariène Faye Sall et le respect difficile des règles protocolaires

On l'y forcera; on le briefera à chaque fois, mais faut croire que la Première dame ne s'accommodera jamais des règles protocolaires. Ce, même si elle a fait douze années au pouvoir. Hier, il a fallu que son époux de Président vienne à la rescousse du protocole pour que Marième Faye daigne s'asseoir.



C'est d'abord à leur arrivée au niveau de la résidence, au moment de prendre place sur le fauteuil présidentiel qui leur a été réservé, la Première dame a fait sa première fausse note. Alors que Macky était déjà assis, Marième Faye Sall, toujours debout, parlait à des gens qui se bousculaient à l'entrée. Il a fallu que Macky la tire par le bras pour qu'elle daigne s'asseoir.



La Première dame ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que Abdoulaye Mbaye Pékh, en qualité de Maître de cérémonie (Mc) était en train de citer nommément les membres de l'équipe gouvernementale et autres personnalités qui ont accompagné le chef de l'Etat dans son déplacement, Marième Faye dira en wolof qu'elle aussi est dans la salle.



Qu'on le dise au Khalife. Mbaye Pékh, en bon Mc de le faire. Inutile de vous dire combien le fait de se signaler a fait rire le Khalife. Bon Marième Faye reste Marième Faye. Ce ne sont pas les années au pouvoir qui vont la changer.



Les Echos

PS: le titre est de PressAfrik