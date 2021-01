Touba: le taximan qui a agressé son client avant de se réfugier à la police, condamné

Un chauffeur de taxi a été condamné à 2 ans dont 1 an de prison ferme par le tribunal de Mbacké, jeudi. Le prévenu du nom de Djibril Fall avait débarqué vers 1 heure du matin au poste de police de Gouye Mbinde, à Touba, pour échapper à un lynchage populaire. Il avait tenté d’agresser son client pour lui dérober son sac contenant 5 millions de F Cfa.



Selon Source A, le mis en cause avait embarqué un passager pour l’amener au quartier Keur Serigne Niane Diop. Arrivé à destination, il a accéléré son véhicule dépassant le domicile de son client.



Malheureusement pour lui, le véhicule s’est enfoncé sur une route sablonneuse. Le passager a ouvert la portière avant de partir avec son sac contant 5 millions F Cfa.

Djibril Fall a fait marche arrière pour le poursuivre. Il a agressé son client en le mordant à la main et au niveau de son dos.



Alertés, les voisins ont tenté de lyncher l’agresseur. Ce dernier a laissé son véhicule derrière lui et a pris les jambes. Il s’est réfugié à la police de Gouye Mbinde.



Jugé jeudi, le prévenu a reconnu les faits sans donner les motifs.



Lors de leur plaidoirie, les avocats de la partie civile ont informé que leur client communiquait au téléphone. Il a confié à son interlocuteur qu’il détenait par devers lui 5 millions F Cfa.