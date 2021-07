Touba: un charretier surpris en train de violer un talibé de 9 ans

À Touba, un jeune homme de 17 ans a été surpris en train de violer un talibé de 9 ans dans un bâtiment inachevé au quartier "Sékhéw ga", hier jeudi.



Le charretier âgé de 17 ans, N. Ciss a traîné le mineur de 09 ans dans un bâtiment inachevé avant de le déshabiller. D'après des informations de Seneweb au moment où le charretier sodomisait C.T le jeune talibé, des menuisiers ont entendus les cris de la victime. Sur place, ils ont trouvé le jeune homme et le talibé dans une position obscène. Pris au piège, le charretier n'a pas pu prendre la fuite.



Neutralisé, le mis en cause a été mis à la disposition des policiers du commissariat de Ndamatou. Lors de son interrogatoire, N. Ciss a assumé avoir traîné sa victime dans un bâtiment en construction pour entretenir des relations sexuelles avec lui. « J'ai introduit C.T pour la deuxième fois dans le bâtiment inachevé pour entretenir des rapports sexuels non-consentants avec lui », a-t-il avoué aux enquêteurs.



Interrogé sur le mobile de son acte, le charretier dit ignorer ce qui l'a poussé à commettre un tel acte. N. Ciss a aussi précisé qu’il n’a rien donné à l'enfant pour le corrompre.



De son côté, la victime de 09 ans est revenue sur le film de son calvaire. « J’ai ressenti des douleurs atroces et j’ai crié au moment où le charretier me pénétrait », confie-t-il aux hommes de tenue. Il a aussi précisé que les faits se sont produits vers 11 heures du matin.



Déféré au tribunal de Diourbel par les policiers du commissariat de Ndamatou pour pédophilie et acte contre nature, le charretier a fait l'objet d'un double retour de parquet. Et son dossier a été confié à un juge d'instruction.