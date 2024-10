Touba : un jeune homme de 22 ans arrêté en possession de 2 kilos de drogue

V. Ka, âgé de 22 ans, a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Diourbel hier jeudi, à deux ans de prison ferme pour « offre et cession de drogue ».



L'arrestation remonte au 24 août, lors d'une opération de sécurisation à Touba, où le comportement suspect et l’état d’ivresse du mis en cause avaient attiré l’attention des forces de l’ordre. Arrêté et fouillé, les agents ont découvert deux kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés dans son sac.



Originaire de Daara Djolof, le sieur Ka avait initialement avoué « avoir acquis la drogue au campement de Nguékokh, avec l’intention de la transporter jusqu’à Daara Djolof en passant par Touba. » À en croire le journal, lors de son procès, il a tenté de minimiser les faits. Il a affirmé qu’il ne posséder qu’une petite quantité pour sa consommation personnelle, achetée pour trois mille francs CFA.



Rendant son verdict le tribunal a suivi la demande du procureur, condamnant V. Ka à deux ans de prison ferme.