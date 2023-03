Tour d'Europe des "Lions" : Boulaye, Krépin, Habib buteurs, Sabaly et Sakho décisifs

France: 14e réalisation pour Habib, Krépin porte I'AS Monaco



L'une des attaquants en forme du moment en Europe, Habib Diallo a encore frappé. Buteur face à Auxerre (2-0), l'avant-centre de Strasbourg s'est offert son 14e but en championnat. Une meilleure de fêter son retour en sélection. Habib aurait pu terminer la rencontre avec un doublé, mais il a manqué un penalty en première période.



A Monaco, Krépin Diatta a participé au succès de son équipe contre Ajaccio (2-0). Entre en cours de jeu, le milieu offensif sénégalais a marqué le 2e but de l’AS Monaco. Touché à la hanche, Ismail Jakobs n'a pas pris part à la rencontre.



Niakhaté, Koulibaly et Matar Sarr piégés



Le duel de « Lions » entre Kalidou Koulibaly (Chelsea) et Idrissa Gana Gueye (Everton) n'a pas connu de vainqueur. Après une première période sans but, Joao Felix a donné un premier avantage aux Blues. Les coéquipiers de Gana ont égalisé par Abdoulaye Doucouré. Havertz, sur penalty, a redonné (avantage à Chelsea.



Les Londoniens pensaient sans doute avoir fait le plus dur, mais Ellis Sims a déposé Koulibaly pour égaliser de nouveau pour les Toffees (2-2). Un petit coup d'arrêt pour le capitaine des «Lions » qui aura l'occasion de rectifier le tir en sélection.



Sorti du banc (86e), le jeune milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr, a concédé un penalty, qui a permis à James Ward-Prowse d'égaliser pour Southampton (3- 3), informe le quotidien sportif « Stades ».



Moussa Niakhaté a raté ses débuts en Premier League. Revenu d'une longue période de blessure, l'ancien défenseur central de Mayence a commis une faute de main dans sa surface qui a provoqué un penalty pour Newcastle (1-2).



En FA Cup, Sheffield United d'lliman Ndiaye a validé son ticket pour les demi-finales en dominant Blackburn (3-2). Le milieu offensif sénégalais a disputé toute la rencontre. Il repartira même avec le Trophée de «Man of the Match».



Italie: Boulaye puissance 10



Après avoir trompé Mike Maignan et AC Milan (1-1) pour son 9e but de la saison, lors de la journée précédente, Boulaye Dia a remis ça ce week-end face à Bologne (2-2). Son 10e réalisation depuis le début de l'exercice a per mis à Salernitana de prendre un précieux point dans la course au maintien.



Espagne : Sabaly passeur, Betis enchaîne



Trois jours après son élimination en Europa League face à Manchester United, le Betis retrouvait le championnat espagnol, où il restait sur cinq matchs sans défaite. Face au Real Majorque, les coéquipiers de Youssouf Sabaly ont prolongé leur bonne série en décrochant une courte victoire (1- 0), grâce à un but d'Iglesias sur un service du latéral droit sénégalais.



Tanzanie : Sakho décisif avant de découvrir la Tanière



Samedi dernier, Pape Ousmane Sakho et Simba SC accueillait les Guinéens du Horoya AC lors de la 5 journée de la Ligue africaine des champions. Entré en seconde période, l'attaquant sénégalais a participé au festival tanzanien (7- 0) en délivrant une passe décisive pour le Zambien Clatous Chama. Sakho devrait faire partie des premiers « Lions » à rejoindre la Tanière pour le rassemblement qui dé marre officiellement, rapporte « Stades ».