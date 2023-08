Tour d'Europe des stades: la Bundesliga et la Série A reprennent, choc City-Newcastle en Angleterre

Les championnats allemand et italien reprennent ce week-end, avec un Bayern renforcé grâce à Harry Kane et un Napoli qui rêve d'un nouveau scudetto, alors que l'Angleterre connaîtra son premier choc samedi entre Manchester City et Newcastle.



Angleterre: à l'attaque!



Défense de rire, samedi (21h00) à l'Etihad stadium: le champion d'Europe en titre Manchester City, facile contre Burnley (3-0) pour la reprise, reçoit l'offensif Newcastle qui a passé cinq buts à Aston Villa (5-1) la semaine dernière.



Le gardien des Magpies, Nick Pope, tentera d'ériger une muraille devant Erling Haaland, l'attaquant vedette des Citizens déjà crédité d'un doublé. Alexander Isak, même total, tentera de faire craquer Ederson.



Ces deux clubs ambitieux ont immédiatement pris place sur le podium, leur objectif en fin de saison, et l'un des deux en descendra très certainement, en cas de défaite dans cette 2e journée de Premier League.



United, l'autre poids lourd de Manchester, se rend samedi (18h30) chez Tottenham où le gardien français Hugo Lloris, pas dans les plans du club, reste tenu à l'écart.

Le week-end sera animé également par des affiches londoniennes, avec West Ham-Chelsea dimanche (17h30) et Crystal Palace-Arsenal lundi (21h00).



Allemagne: choc d'outsiders dès la première journée



Le premier choc de cette Bundesliga se jouera à Leverkusen samedi après-midi (15h30), entre le Bayer et Leipzig, deux prétendants au titre qui rêvent de mettre fin à l'hégémonie munichoise.



Samedi en début de soirée (18h30), les regards se tourneront vers le Westfalenstadion du Borussia Dortmund qui reçoit Cologne, où les hommes d'Edin Terzic ont laissé filer le titre la saison passée après un match nul contre Mayence (2-2) lors de la dernière journée, alors qu'ils avaient deux points d'avance sur le Bayern.



Espagne: le Barça pour une première



A Getafe, le Barça a mal débuté son marathon pour la défense de son titre en Liga (0-0). Dimanche (19h30), les hommes de Xavi, suspendu, retrouveront leurs supporters, et certainement quelques touristes, au stade olympique de Montjuïc, pour affronter Cadix.



L’enceinte, emblème des Jeux de 1992, accueillera cette saison les matchs de Liga des Blaugrana pour la première fois depuis 1929, pendant les travaux de rénovation du Camp Nou.



L’Atlético Madrid, leader après sa victoire inaugurale 3-1 face à Grenade et meilleure équipe de Liga en 2023, veut poursuivre sur sa lancée à Séville, face au Betis (21h30).

Samedi (19h30), le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Almeria, où le gardien espagnol Kepa, prêté par Chelsea, devrait connaitre sa première titularisation.



Le Séville FC, finaliste malheureux de la Supercoupe d’Europe mercredi, tentera de glaner ses premiers points à Alavés, lundi (19H).



Italie: Naples, l’équipe à battre



Naples a peut-être changé d’entraîneur, avec l'arrivée du Français Rudi Garcia, mais l’effectif qui a survolé la saison 2022-23 et conquis le scudetto, après 33 ans d'attente, est quasiment inchangé, avec en tête d’affiche le buteur nigérian Victor Osimhen.



Pour son premier match samedi (18h30), le Napoli, qui rêve d'un quatrième titre, se déplace chez le promu Frosinone.

Les géants du nord de l’Italie vont vouloir faire tomber Naples de son piédestal.



L’AC Milan, qui se déplace lundi (20h45) à Bologne, a beaucoup rajeuni et internationalisé son effectif avec notamment les recrutements de l’Américain Christian Pulisic et de l'Anglais Ruben Loftus-Cheek en provenance de Chelsea.



L’Inter a réussi à attirer l’international français Marcus Thuram qui fera ses débuts en Serie A contre Monza samedi (20h45).

Sans oublier la Juventus, 7e la saison dernière après avoir été pénalisée de dix points pour fraudes comptables par l’UEFA: le club le plus titré du football italien se déplace à Udine dimanche (20h45).



A moins que l’AS Rome de Jose Mourinho, qui reçoit la Salernitana dimanche (18h30), ne surprenne tout le monde.



Avec AFP