Tour préliminaire aller Coupe Caf : Mbour PC, réduit à 10 perd 2 à 1 après avoir ouvert le score

Mbour Petite Côte a failli réaliser l'exploit de revenir du Maroc avec un résultat positif. En effet, les Mbourois qui se déplaçaient ce dimanche au Maroc pour affronter la Renaissance sportive de Berkane ont ouvert le score à la 41e minute sur un but de Baba Sow.

De retour des vestiaires, les Marocains ont mis la pression devant leur public pour revenir au score. Et les "Pélicans" vont concèder le but égalisateur de la RS Berkane à la 65e minute, soit trois minutes après l'expulsion d'Adama Gaye (62e). C'est le redoutable Ayoub El Kaabi, meilleur joueur du dernier Chan, qui a égalisé pour les Marocains.



Galvanisé par l'égalisation et favorisé par la supériorité numérique, le club marocain a pris l'avantage 7 minutes plus tard sur un but de Kodjo Laba. Les Mbourois s’inclinent 2 à 1 pour cette manche aller, mais gardent tout de même toutes leurs chances de qualification pour le prochain tour. S'imposer 1 à 0 à domicile, le 21 février prochain, lors du match retour, suffirait à envoyer le club de la petite côte au prochain tour de la Coupe de la confédération