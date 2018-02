Tournée africaine : Emmanuel Macron en ambassadeur de la langue française

La langue française n'appartient plus à la France. Elle vit partout dans le monde, là où la volonté des femmes et des hommes l’anime et l’habite car elle est une partie de leur identité et aussi de leur réussite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 février 2018

En tournée en Afrique, le Président français, Emmanuel Macron est passé en Tunisie où il a soutenu que le français est une langue internationale. Et selon le locataire de l’Elysée : «La langue française n'appartient plus à la France. Elle vit partout dans le monde, là où la volonté des femmes et des hommes l’anime et l’habite car elle est une partie de leur identité et aussi de leur réussite ». Il a publié ces propos ce jeudi sur son compte twitter. Le successeur de François Hollande est attendu à Dakar ce jeudi à de 23h GMT. Sa visite au Sénégal durera trois jours. Occasion pour lui de signer des accords de partenariat avec le président Macky Sall avec qui il se rendra à Saint-Louis pour constater l’avancée de la mer dans le quartier de Nguet Ndar.