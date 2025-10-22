Tournée agricole à Kolda : les riziculteurs plaident pour des équipements postrécoltes et des magasins de stockage

Les producteurs de riz du Fouladou veulent désormais aller au-delà de la production pour mieux valoriser leurs récoltes. Lors de la tournée effectuée ce 21 octobre par le Directeur exécutif de l’Association pour le Développement Communautaire (ADC) Ninnaba, M. Omar Mané, dans les communes de Salikégné, Coumbacara et Guiro Yoro Bocar (département de Kolda), les riziculteurs ont exprimé un besoin pressant d’équipements postrécoltes et de magasins de stockage. Objectif : mieux conserver leurs productions agricoles et réduire les pertes après récolte.



Cette tournée s’inscrivait dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025. Sur le terrain, les constats sont jugés « très satisfaisants » par le Directeur exécutif de l’ADC Ninnaba. « La plupart des parcelles visitées sont en phase de maturité et d’épiaison », a-t-il indiqué, avant de se dire confiant quant aux perspectives de cette année agricole. « Nous espérons des productions records dans la zone d’intervention de notre organisation », a ajouté M. Mané.



Il a également salué la synergie d’actions entre le Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR) et la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (Sodagri), qui accompagnent les producteurs à la base. Selon lui, cette collaboration fructueuse contribue de manière significative à l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en riz et à la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Toutefois, les producteurs insistent sur la nécessité d’un appui supplémentaire en infrastructures de stockage et en matériels postrécoltes pour pérenniser les efforts déjà consentis. Une revendication légitime au regard du potentiel rizicole de la région de Kolda, considérée comme l’un des greniers du pays.



