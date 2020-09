Tournée économique de Macky Sall : « les gestes barrières ont été appliquées », affirme Mame Mbaye Niang

Malgré les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrant une foule drainée par le président Macky Sall, lors de sa tournée au centre du Sénégal, en cette période de coronavirus, le son chef de cabinet, Mame Mbaye Niang a soutenu que « les mesures allant dans le sens de respecter les gestes barrières ont été appliquées ».



Dans un entretien avec Walf Quotidien, l’ancien ministre de la Jeunesse, a expliqué que cette tournée est importante pour la relance de l’économie. « Nous vivons cette pandémie comme tous les pays du monde entier. Nous subissons les désagréments de cette crise économique qui va perdurer. On a eu la chance d’avoir une pluviométrie abondante qui va nous permettre d’augmenter nos récoltes et notre de 25 à 30%, a-t-l expliqué.



Pour éviter cette nécessité économique, Mame Mbaye Niang a estimé qu’il faut s’appuyer sur l’agriculture qui impacte à elle seule 70% de nos populations. Il fallait donc constater et faire constater aux partenaires techniques le choix stratégique de miser sur l’agriculture pour relancer notre économie.



Selon M. Niang, la vision du président de la République a permis d’anticiper sur les structures productions. Mais, il y a la volonté manifeste d’entacher cette tournée. « Je sais partie de la délégation. Je peux donc dire que j’étais au cœur du dispositif. Les mesures allant dans le sens de respecter les gestes barrières ont été respectées. On a mis des masques. On s’est évertué à respecter la distanciation. On a souvent critiqué, mais on fait partie des meilleurs au monde à avoir bien géré la pandémie », a-t-il déclaré.