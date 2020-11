Tournoi UFOA : 15 membres de la délégation du Mali testés positifs au coronavirus

Le protocole sanitaire de la CAF dans le cadre du Tournoi UFOA A qualificatif à la CAN U20, prévue en Mauritanie, prescrit des tests COVID 19 pour tous les officiels et les membres de la délégation des équipes respectives, au plus tard 48 heures après les arrivées dans le sol du pays hôte.





C’est ainsi que la délégation malienne, arrivée à Dakar avant-hier, s’est soumise aux prélèvements sanitaires des officiels. Deux jours plus tard, la sortie des résultats est calamiteuse : 15 membres parmi eux des joueurs, ont été testés positifs. Par conséquent, et au vu du règlement, le Mali ne pourra pas disputer la rencontre devant leur opposer face à la Guinée-Bissau. Pire encore, les Aiglons du Mali vont perdre sur tapis vert.



Le comité d’organisation annonce que les autorités sanitaires sénégalaises ont procédé à la prise en charge médicale des personnes affectées. La Commission de la CAF travaille avec la Fédération Malienne pour les matchs suivants de l’équipe nationale junior du Mali.