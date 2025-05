Tournoi UFOA/A : Les “Lionnes” freinées, mais foncent en demi-finales

Après deux démonstrations de force, les “Lionnes” du Sénégal ont été accouchées (1-1) par une vaillante équipe de Sierra Leone. Un match nul suffit aux Sénégalaises pour conserver la tête du groupe et valider leur ticket pour les demi-finales.

Coup d'arrêt dans l'élan des “Lionnes”, mais sans conséquence majeure. Pour leur troisième sortie dans le Tournoi UFOA/A 2025, les protégées de Mame Moussa Cissé avaient à cœur de boucler la phase de groupes en beauté après deux succès convaincants face à la Guinée (2-1) et à la Gambie (6-0). Mais face à une Sierra Leone bien organisée et accrocheuse, la tâche s'est avérée plus compliquée que prévue.

Dominatrices sans être réalistes, les partenaires de Safi Sagna ont concédé l'ouverture du score contre le cours du jeu, avant de réagir en seconde période pour égaliser. Portées par un mental d'acier, elles ont poussé jusqu'au bout, mais sans parvenir à forcer la décision.

Ce nul (1-1) permet tout de même aux Lionnes de finir premières de leur groupe, un avantage non négligeable avant d'aborder les demi-finales. Elles retrouveront le Liberia, tandis que la Sierra Leone affrontera le Mali dans l'autre choc du dernier carré.

Objectif : la finale et le titre. Même freinées, les “Lionnes” restent en chasse. Et avec l'esprit de compétitrices affiché depuis le début du tournoi, tout reste possible.