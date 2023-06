Tournoi UFOA/A U20 féminin : Le Sénégal corrige la Sierra Leone et remporte le tournoi

L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans a remporté le tournoi UFOA/A en battant la Sierra Leone lundi. Après avoir vaincu la Guinée-Bissau (4-0) et la Guinée-Conakry (3-1), les « lioncelles» ont affronté et dominé le pays hôte.



Aucune des joueuses sous l'entraîneur Aicha Henriette Ndiaye n'a pu se hisser dans les premiers rangs. Les «Lioncelles» ont corrigé la Sierra Leone sur un score de 3-0. Le Sénégal a dominé dès le début puisque la capitaine Hapsatou Marado Diallo a marqué le premier but. Dominante dans tous les aspects du jeu, la sélection sénégalaise a doublé son avance à la 18e minute grâce à Marie N'Diaye. Le Sénégal a continué à dominer le match en seconde période, mais Sadigatou Diallo a raté un troisième but à la 82e minute.



Le Sénégal a balayé le tournoi avec 3 victoires consécutives dans le tournoi à 4 équipes.