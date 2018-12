Tournoi Unaf-U17 : Le Sénégal bat l’Algérie et passe en finale

Les "Lionceaux" U17 ont battu ce lundi l’Algérie pour le dernier match du Groupe A (2-0) et décrochent la première place synonyme de qualification en finale. Les Lionceaux sont bien rentrés dans le match avec un but, signé Omar Diouf dès la 3e minute. Le 2e but sénégalais intervient à la 50’ inscrit par Waynsa Boye.



Après sa victoire sur la Libye (1-0) et celle ci sur l’Algérie le Sénégal termine avec 6 points à la tête du Groupe A. Les "Lionceaux" vont jouer la finale du tournoi contre le Maroc qui a terminé leader du Groupe B avec deux victoires sur la Tunisie (4-1) et la Mauritanie (6-0). Ce tournoi entre dans le cadre des préparations pour la Can U17 en Tanzanie.