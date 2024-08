Tournoi de Pré-qualification à la Coupe du monde de Basket: le Sénégal défie le Rwanda, pays hôte en demie finale

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal affrontera le Rwanda, à Kigali, samedi à 18h GMT, en demi-finale du tournoi de pré-qualification pour la Coupe du Monde de Berlin 2026. Les Lionnes du Sénégal ont terminé la phase de groupes en tête du groupe C, avec un parcours parfait, ayant remporté leurs matchs contre la Hongrie (63-61), le Brésil (69-59) et les Philippines (87-62). La Hongrie a terminé deuxième du groupe C.



Dans le groupe D, la Grande-Bretagne a terminé première, suivie du Rwanda (2e), de l’Argentine (3e) et du Liban (4e). Les demi-finales, qui se dérouleront à Kigali, opposeront le Sénégal au Rwanda à 18h GMT, et la Grande-Bretagne à la Hongrie à 15h GMT.



Seize nations participent à ces tournois de pré-qualification, répartis dans différentes zones, à Kigali (Rwanda) et à Mexico City (Mexique). L’objectif du Sénégal est de décrocher son ticket pour la Coupe du Monde de basket féminin à Berlin en 2026. À noter que les Lionnes n’ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde de basket.