Tournoi féminin Ufoa : Les "Lionnes" humilient le Togo (6-0)

Après le Burkina Faso qui a infligé un 5-1 au Niger mercredi dans le groupe A, les lionnes de la Téranga ont, selon nos confrères de Africatopsport, surclassé les éperviers du Togo (6-0).



Dès la 7è minute, Astou Ngom met les Lionnes de la Teranga devant. Le Togo piqué au vif réagit et obtient un penalty. Mais Monsirietou Adinda voit son tir stoppé par la gardienne sénégalaise. Derrière, les filles de Sidate Sarr vont pilonner la défense des Eperviers dames. Mariama Diedhiou ajoute un second but à la 11è. Elle est imitée par Safiatou Sagna à la 28è avant le doublé de Diedhiou pour un score de 4-0 à la pause.



Au retour des vestiaires, le Togo tente de sauver l’honneur en vain. Mama Diop qui sera élue « Woman of the match » inscrit un 5è but avant que Awa Ndeye ne clôt la marque.



Le Sénégal prend provisoirement la tête du groupe B en attendant la seconde rencontre du jour entre le Nigéria et le Mali.



Source : Wiwsport