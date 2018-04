Tous contre le parrainage : Malick Gackou entame la bataille dès aujourd’hui, à deux pas de chez Macky

Dans la lutte contre l’adoption du projet de loi sur le parrainage, El Hadj Malick Gackou veut être devant. C’est dans ce sens qu’il a appelé ses partisans à ne pas attendre le 19 avril pour se rendre devant l’Assemblée nationale, mais entamer le combat dès aujourd’hui, avec un rassemblement improvisé à la Place de l’Indépendance.



«Ces projets qui sont en porte-à-faux avec les intérêts du Sénégal seront chassés par le peuple sénégalais. C’est pourquoi je suis prêt à être devant, à être derrière, à être au milieu, je suis prêt à verser mon sang pour le Sénégal », a-t-il déclaré devant ses militants.



Et le leader du Grand parti (Gp) d’ajouter : «Je n’attendrai pas le 19 pour mener le combat. Le combat doit se mener maintenant, demain, après-demain et tous les jours pour le Sénégal. C’est la raison pour laquelle je donne rendez-vous au peuple sénégalais (le 18 avril) à 15 heures, au centre-ville de Dakar et à la Place de l’Indépendance pour sauver le Sénégal».



Et pour donner le ton, l’ancien dauphin de Moustapha Niasse a initié une petite manifestation mardi, à Guédiawaye.