Toussaint: problèmes et enjeux des funérailles à Madagascar, en RDC et au Bénin

Le mpanandro ou astrologue en français est un personnage central dans toutes les cérémonies malgaches liées à la mort. Pays aujourd’hui majoritairement chrétien et musulman, la culture traditionnelle reste bien présente sur la Grande Ile. Dans chaque ville et village se trouve cet homme que les familles consultent pour fixer les dates propices aux rites funéraires et assurer leur bon déroulement.



D’un point de vue malgache, les vivants et les morts ne se séparent pas, ils sont toujours connectés. Les morts prennent soin des vivants. L’astrologie, savoir orienter les choses et savoir le bon moment pour faire les choses, du point de vue des Malgaches, c’est totalement vital.