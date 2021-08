Tout ce qu'il faut savoir sur la maladie à virus de Marburg

L'Institut Pasteur de Dakar a confirmé lundi le cas probable de la fièvre de Marburg diagnostiqué le 03 août 2021 en Guinée, plus précisément à la préfecture de Gueckédou. Cette maladie à virus de Marburg est une fièvre hémorragique très virulente et dangereuse pour l'homme. Son taux de létalité avoisine les 50%. Lors des dernières épidémies, il a oscillé entre 24% et 88% en fonction de la souche virale et de la réponse épidémique.



La maladie a été découverte pour la première fois à Marburg (Allemagne) dans les années 60. Des chercheurs sont subitement tombés malades, alors qu'ils travaillaient sur un vaccin à base de cellules de singes. Ils sont considérés comme les premiers cas de maladie à virus de Marburg.



QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

La maladie à virus de Marburg est plutôt difficile à identifier, car les symptômes sont proches de ceux des autres maladies tropicales, comme Ebola ou le paludisme. Elle se déclare très soudainement avec une forte fièvre. Le patient peut aussi avoir des maux de tête intenses, et parfois des malaises.



COMMENT SE TRANSMET LA MALADIE ?

On estime que la maladie à virus de Marburg provient initialement des chauves-souris. Elles l'ont ensuite transmise à l'homme. La contamination d'un autre humain par une personne infectée se fait via les fluides corporels tels que le sang, le sperme ou l'urine.



Y A-T-IL UN TRAITEMENT ?

Il n'y a pour l'instant aucun traitement ou vaccin contre la maladie à virus de Marburg. Les personnes infectées se soignent en s'hydratant beaucoup, et en traitant des symptômes spécifiques.



L'apparition de cette maladie en Guinée n'est donc pas à prendre à la légère. Des équipes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont déjà été envoyées sur place. Elles estiment que le risque d'une propagation à l'échelle mondiale est faible. En revanche, le virus pourrait circuler au niveau régional, car les frontières du Libéria et du Sierra Leone sont proches.



A ce jour, la Guinée compte 115 cas contacts de la fièvre de Marburg, selon le ministre guinéen de la Santé dans un communiqué.