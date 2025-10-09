Trafic d’ecstasy à Dakar : un individu arrêté avec 100 pilules à Yoff

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé le 2 octobre 2025 à l’arrestation d’un individu au rond-point de Yoff, alors qu’il détenait cent pilules d’ecstasy destinées à la vente.L’opération a été menée à la suite d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure opérant depuis la banlieue dakaroise, notamment à Guédiawaye. Sur la base de ces informations, une équipe d’intervention de la BRS a mis en place une filature qui a permis d’intercepter le suspect au moment où il s’apprêtait à effectuer une livraison dans le secteur de Yoff.La palpation de sécurité effectuée sur place a conduit à la découverte d’un lot de cent (100) pilules d’ecstasy soigneusement dissimulées, ainsi qu’à la saisie d’une somme d’argent, d’un billet de devise étrangère et de deux téléphones portables.Le mis en cause, identifié comme membre présumé d’un réseau local de distribution de drogue dure, a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic d’ecstasy. L’enquête se poursuit sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier ses éventuels complices et de remonter la filière d’approvisionnement.Cette nouvelle saisie s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, conduite par l’OCRTIS, qui multiplie les opérations ciblées dans les zones urbaines à forte circulation de produits psychotropes.