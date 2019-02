Trafic d'ivoire : Trois Sénégalais arrêtés au Gabon

Une mission mixte des autorités gabonaises a permis d’arrêter trois trafiquants d’ivoire de nationalité sénégalaise. Composée des agents des Eaux et Forêts, de la Police Judiciaire, de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) et des Douanes, le groupe avait l’appui de juristes de l’ONG Conservation Justice.



En provenance de Mounana à bord d’un véhicule de marque Izuzu immatriculé CV 267 AA, les 3 frères sénégalais seront filés par les agents. Diakabou (38 ans), Diao Mamadou (50 ans) et Sow Babali Amadou (61 ans) seront ensuite interpellés en possession de 2 pointes d’ivoire sectionnées en 8 morceaux et dissimulées dans le véhicule. Les produits étaient emballés dans un sac de riz placés dans deux cartons.



Ils ont déclaré avoir acheté l’ivoire à 500.000 fcfa dans le but de le revendre à 110.000f le kilogramme. Au total, 23 kg d’ivoire devaient être achetés par un potentiel client, actuellement recherché. L’ivoire avait pour destination le Cameroun.



Les 3 frères Sénégalais n'en sont pas à leur premier coup, selon le site Gaboninitiatives. Ils seraient au centre d’un réseau de trafiquants et braconniers des pachydermes pour leur ivoire dans le sud-est du Gabon.