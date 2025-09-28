Trafic de cocaïne à l’AIBD : une mule interpellée avec un kilo de drogue

L’intervention a été menée après que la femme a été mise à disposition par le commissariat spécial de l’aéroport. La découverte a eu lieu lors d’une fouille corporelle à l’embarquement : les agents de sécurité ont localisé les deux sachets, soigneusement dissimulés dans une sacoche attachée autour de sa taille. La poudre blanche qu’ils contenaient a été identifiée comme étant de la cocaïne.

Interrogée sur place, la suspecte a nié être propriétaire des stupéfiants. Une perquisition a permis de saisir plusieurs effets personnels, dont son passeport, sa carte consulaire, sa carte d’identité, 200 euros, 1 500 F CFA et un téléphone portable de modèle iPhone XR.

La mise en cause a été placée en garde à vue pour des chefs d’inculpation incluant association de malfaiteurs, détention et tentative d’exportation de cocaïne. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter à la source de ce trafic.

La Division opérationnelle de l’OCRTIS ( Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) a interpellé le 26 septembre, une passeuse de drogue alors qu’elle s’apprêtait à embarquer pour Praia. La suspecte était en possession de deux sachets de cocaïne d’un poids total d’un kilogramme.