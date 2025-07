Trafic de cocaïne : un individu interpellé à Ngor avec 20 pierres de drogue

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Samedi 19 juillet, un individu a été interpellé dans le secteur de Ngor (Dakar), en possession de vingt (20) pierres de cocaïne et d'une somme de neuf mille francs CFA (9 000 F CFA), soupçonnée de provenir de son activité illicite.



Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une patrouille de sécurisation menée par les forces de l'ordre, démontrant leur engagement constant pour la protection des citoyens.



L'interpellation a eu lieu à hauteur de la station-service SHELL, où le suspect circulait à bord d'une moto de marque Carnabille. C'est lors d'une fouille corporelle que les policiers ont découvert la drogue et l'argent.



Le montant retrouvé, 9 000 F CFA, correspond aux recettes présumées de la vente de la cocaïne, soulignant la nature commerciale de son activité illicite.Conduit sans délai dans les locaux du service compétent, l'individu a été placé en garde à vue. Il est actuellement poursuivi pour "détention et trafic de cocaïne".



L'enquête, qui suit son cours, devrait permettre de remonter les filières et d'identifier d'éventuels complices, dans le but de démanteler les réseaux de distribution de stupéfiants qui opèrent dans la capitale sénégalaise.



La Police nationale réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des populations et à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité, en particulier le trafic de drogue qui gangrène la société. Elle invite par ailleurs la population à collaborer activement en signalant toute information utile via les numéros gratuits 17 ou 800 00 12 12.