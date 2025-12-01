Trafic de documents d'état civil : un ancien international de footballeur placé en grade à vue

L’ancien international de football Cheikh Mbengue et trois autres suspects, membres de son académie "United Académie", ont été placés en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar. Leur interpellation fait suite à une vaste affaire de fraude à l’état civil.



L’affaire a éclaté à la suite d’un signalement de la DAF concernant cinq extraits de naissance falsifiés, fabriqués à Marsassoum, et attribués à autant de pensionnaires de la United Académie située à Thiès (70 kilomètres de Dakar). Selon Libération, ces documents frauduleux ont conduit la DAF à saisir la SU pour approfondir les investigations.



Les bénéficiaires des faux documents d’état civil ont été immédiatement interpellés. Quant à Cheikh Mbengue, il a été entendu puis placé en garde à vue, à ce stade, pour les nécessités de l’enquête.



D’après les sources du journal, l’ancien footballeur aurait déclaré ne pas s’occuper des papiers des pensionnaires, une responsabilité qui, selon lui, incomberait au directeur de l’académie.

