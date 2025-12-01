Trafic de documents d'état civil : un ancien international de footballeur placé en grade à vue

L’ancien international de football Cheikh Mbengue et trois autres suspects, membres de son académie "United Académie", ont été placés en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar. Leur interpellation fait suite à une vaste affaire de fraude à l’état civil.
L’affaire a éclaté à la suite d’un signalement de la DAF concernant cinq extraits de naissance falsifiés, fabriqués à Marsassoum, et attribués à autant de pensionnaires de la United Académie située à Thiès (70 kilomètres de Dakar). Selon Libération, ces documents frauduleux ont conduit la DAF à saisir la SU pour approfondir les investigations.
Les bénéficiaires des faux documents d’état civil ont été immédiatement interpellés. Quant à Cheikh Mbengue, il a été entendu puis placé en garde à vue, à ce stade, pour les nécessités de l’enquête.
D’après les sources du journal, l’ancien footballeur aurait déclaré ne pas s’occuper des papiers des pensionnaires, une responsabilité qui, selon lui, incomberait au directeur de l’académie.
L’affaire a éclaté à la suite d’un signalement de la DAF concernant cinq extraits de naissance falsifiés, fabriqués à Marsassoum, et attribués à autant de pensionnaires de la United Académie située à Thiès (70 kilomètres de Dakar). Selon Libération, ces documents frauduleux ont conduit la DAF à saisir la SU pour approfondir les investigations.
Les bénéficiaires des faux documents d’état civil ont été immédiatement interpellés. Quant à Cheikh Mbengue, il a été entendu puis placé en garde à vue, à ce stade, pour les nécessités de l’enquête.
D’après les sources du journal, l’ancien footballeur aurait déclaré ne pas s’occuper des papiers des pensionnaires, une responsabilité qui, selon lui, incomberait au directeur de l’académie.
Autres articles
-
ECOFEST : la Côte d’Ivoire plaide pour une culture fédératrice face aux conflits
-
Ousmane Sonko au lancement de l'ECOFEST : « Aucun acquis politique ou économique n'est éternel, s'il n'est cimenté par la culture »
-
Drame à Cambérène : deux motocyclistes tués après avoir percuté le terre-plein central du pont
-
El Hadji Ibrahima Sall : « Le Sénégal est obligé d’être dans le temps du monde »
-
Ecofest 2025 : l'UEMOA et la CEDEAO misent sur la culture pour briser la crise politique en Afrique