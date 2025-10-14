Trafic de drogue : 25 kg de haschisch saisis à Pikine Technopole, trois individus arrêtés

Nouvelle opération coup de poing de la Division opérationnelle de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Lundi 13 octobre 2025, trois (3) individus ont été interpellés à Pikine Technopole avec une importante quantité de haschisch estimée à 25 kilogrammes.Selon les informations de PressAfrik, Tout est parti d’un renseignement opérationnel ayant conduit les agents à découvrir, dans deux chauffe-eau électriques de 80 et 50 litres, un premier lot de 60 plaquettes de haschisch pesant au total 6 kilogrammes. Les plaques, conditionnées par paquets de 100 grammes, étaient dissimulées dans les appareils avant d’être transportées vers un entrepôt à Yarakh.Les enquêteurs ont ensuite remonté jusqu’au destinataire final. Ce dernier été intercepté alors qu’il récupérait les colis suspects à bord de son véhicule. L’opération s’est poursuivie à Pikine Technopole, où les forces de l’ordre ont donné l’assaut après le déchargement de la marchandise. La perquisition a permis de saisir 250 plaquettes supplémentaires, pour un poids total de 25 kilogrammes de haschisch.La fouille du domicile des suspects a révélé des documents et objets compromettants dont « quatre (4) passeports (bissau-guinéen, gambien, sénégalais et espagnol), deux (2) copies de passeports afghans, trois cartes nationales d’identité, deux (2) chéquiers, deux (2) cartes bancaires, cinq (5) téléphones portables de différentes marques, ainsi que deux (2) véhicules dont une Alfa Romeo et une Renault Scénic. Huit (8) pots de lait emballés avec soin, susceptibles de contenir d’autres produits illicites, ont également été saisis.Les trois (3) mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier le reste du réseau.