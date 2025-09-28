Trafic de drogue : une mule en partance de Praia interceptée à l’aéroport avec un kilo de cocaïne

La Division opérationnelle de l’OCRTIS a interpellé, le 26 septembre 2025, une mule en partance de Praia, trouvée en possession de deux sachets en tissu contenant de la cocaïne pour un poids total d’un (01) kilogramme, informe la Police nationale.





Selon la même source, cette interpellation fait suite à la mise à disposition de la mise en cause par le commissariat spécial de l’aéroport. Selon les éléments recueillis, c’est à l’occasion d’une fouille corporelle effectuée au moment de l’embarquement que les faits ont été établis.



Au cours de la palpation de sécurité pratiquée sur la personne susmentionnée, les agents ont découvert et saisi deux (02) sachets en tissu, soigneusement dissimulés dans une sacoche attachée autour de sa taille, contenant une substance suspecte. Après vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait de cocaïne, pour un poids total d’un (01) kilogramme, précise le Police nationale.



Interrogée sommairement, l’intéressée a nié être la propriétaire de la drogue saisie.



Par ailleurs, il a été procédé à la saisie de son passeport, de sa carte consulaire, de sa carte d’identité, de deux cents (200) euros, de mille cinq cents (1500) F CFA, ainsi que d’un téléphone portable de marque iPhone XR trouvé en sa possession.



Placée en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et tentative d’exportation de cocaïne, elle fait l’objet d’une enquête en cours, conclut la Police nationale.



