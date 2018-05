Trafic de migrants : Un employé de l’ambassadeur de Libye au Sénégal épinglé

De graves révélations ont été faites sur le trafic de migrants en Afrique lors d’un point de presse organisé par le chef du Bureau des enquêtes auprès du procureur général à Tripoli sur l'arrestation en Tunisie des personnes impliquées dans le meurtre du maire de Mistrata.



Selon Al-Siddiq Al-Sour, un employé de l’ambassadeur de Libye au Sénégal était un membre actif d’un réseau international qui s’activait dans le trafic de migrants. Sans entrer dans les détails, il a déclaré que les enquêtes ouvertes par le parquet de Tripoli, en collaboration avec l’Italie, ont permis de neutraliser ce réseau de trafic de migrants.



Et, en dehors de l’employé qui exerçait à l’ambassade de Libye au Sénégal, il a mis en cause des diplomates qui étaient en postes dans d’autres ambassades de Lybie en Afrique.



A l’issu des enquêtes, 205 mandats d’arrêts internationaux ont été lancés par le parquet de Tripoli pour des membres du service de sécurité et des responsables de camps de détention.