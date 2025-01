Trafic de migrants : un marabout risque 2 ans de prison ferme

Le marabout Mamadou Diop dit Baye Modou, a été jugé le jeudi 23 janvier 2025, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour des faits de trafic de migrants. Placé sous mandat de dépôt depuis le mois de mars 2024, ce mis en cause de 37 ans risque 2 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions Fcfa.



Selon le journal Les Échos, les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 mars 2024, quand le commissariat de Bargny a reçu un signalement concernant un voyage de migrants clandestins. Allant sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé sur place 46 candidats à l'émigration logés chez le prévenu et qui attendaient leur départ pour l'Espagne.



Parmi eux, il y avait des Sénégalais, des Gambiens et des Guinéens. Interrogés, ces derniers ont désigné Mamadou Diop comme étant l'organisateur de ce voyage clandestin. Auditionné, ce prévenu a reconnu être le convoyeur avant d'ajouter que les candidats payaient entre 250.000 et 600.000 Fcfa pour voyager. Inculpé avant d'être placé sous mandat de dépôt, le mis en cause demeurant à Yeumbeul ben Barack (Banlieue dakaroise) et qui avait reconnu ces accusations à l'enquête a nié à la barre du tribunal.



Si l’on se fie à ses propos, il n’a ni organisé de voyage, ni convoyé des gens vers l'Espagne. Mamadou Diop précise également qu'en sa qualité de marabout, il a juste agi en apportant son aide à ces voyageurs en leur remettant des « gris-gris » sur la demande des susnommés.



« Ceux qui prennent la pirogue viennent auprès de moi pour avoir un talisman qui les protège lors d'une traversée dans le désert ou en mer. Je les aide juste avec ce gris-gris que je fabrique puisqu'ils pensent que cela a des effets de protection pour leur voyage ».



Poursuivant, il ajoute : « Les effets de ces talismans sont transmis de bouche à oreille. C'est ainsi que certains candidats au voyage viennent solliciter mes services. J'ai hérité cela de mon père », a-t-il confié.



Cependant, I ‘un des assesseurs a lu les aveux que Mamadou Diop avait fait au cours de l'instruction. Devant le magistrat instructeur, il avait soutenu s'être associé à un certain Mame Gor pour acheter la pirogue qui transportait les migrants. Déclaration qu’il a niée à la barre de même que l'identité du susnommé.



Le maître des poursuites a rappelé dans ses observations que des individus tels que Mamadou Diop sont des délinquants. « II faut taper à la poche de ces délinquants. Si on ne tape pas à leurs poches, ils ne vont pas s'arrêter », a-t-il déclaré avant de requérir 2 ans de prison ferme contre lui avec une amende ferme de 5 millions de Fcfa, renseigne la même source.



Plaidant la relaxe, la défense a précisé que son client est un marabout qui donne à ces jeunes tentés par l'émigration un gris-gris comme protection et qu'il n'a pas vu de tentative, ni d'acte préparatoire qui soit punissable.



En tout état de cause, le Tribunal statuera sur le sort du marabout le 12 mars prochain.