Trafic de visas : l'ex ménager de Viviane, Djidiack Diouf et Cie blanchis

Djidiack Diouf et ses co-accusés sont libres. Le tribunal correctionnel de Dakar qui a rendu sa décision hier mercredi, a blanchi l'ex-manager de la chanteuse Viviane et Coudy Kane, secrétaire à l’ambassade d’Italie.



Quant à Mamadou dit Petit Mbaye Diouf, Abdoulaye Diouf Kébé et la dame Coudy Kane, ils ont été relaxés. Le juge a condamné à 6 mois de prison ferme le reste du group. Mais ces derniers ont déjà purgé leur peine.



Pour rappel, le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 1 ferme pour les autres. Mais pour ce qui est de Djidiack et de la dame Coudy Kane qui travaillait à l’ambassade d’Italie, il s’était rapporté à la sagesse du tribunal. Ces prévenus ont été tous interpellés en 2020, suite à une information qui faisait état d’un réseau de trafic de visas présumés faux.