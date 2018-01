Trafic et usage de drogue : 7 des 43 «Baye Fall» arrêtés à Diourbel, déférés au parquet

43 «baye fall» ont été arrêtés à Diourbel et sept (7) d’entre eux ont été déférés au parquet et placé sous mandat de dépôt. Ils avaient à leur possession une importante quantité de chanvre indien, de bouteilles et de canettes d’alcool.