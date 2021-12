Trafic présumé de passeports diplomatiques: un agent des Affaires étrangères arrêté en pleine circulation

Un agent du ministère des Affaires étrangères a été arrêté en pleine circulation suite à l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques . Il a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) à la suite d'une course poursuite. Un autre diplomate du même ministère, qui a pris la fuite après l’éclatement de cette affaire, est activement recherché.Selon L’Observateur, qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, l’agent arrêté du nom de Cheikh Samb a été cité dans le réseau par les personnes en détention depuis vendredi dernier, pour les uns et lundi passé, pour les autres.Mais, souligne le journal, son interpellation n’a pas été facile. Car, c’est suite à une course poursuite que les policiers sont parvenus à le neutraliser avant de le placer en garde à vue. Il est à son cinquième retour de parquet depuis qu’il a été déféré à la Dic, en compagnie de son acolyte Badara Sambou (agent au ministère des Affaires étrangères).Le présumé cerveau de la mafia, Limamou Laye Seck, est à son troisième retour de parquet et les deux gendarmes Ousseynou Bâ et Assane Ndione, ainsi que l’homme d’affaires Ally Ndao à leur deuxième.