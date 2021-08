Tragédie à Médina Fass/Sicap Mbao: un boutiquier meurt dans des circonstances troubles

Au quartier Moussa Ndiaye de Médina Fass/Sicap Mbao la question de la gestion des eaux stagnantes par les habitants du quartier a provoqué une violente bagarre informe le journal « Les Échos ». Un jeune boutiquier guinéen, âgé de 18 ans, nommé Thierno Tallatou Diallo, a perdu la vie au cours de la folle altercation.



Ce dernier s’est brusquement écroulé à la devanture de sa boutique et a rendu aussitôt l’âme, au moment où ses voisins de même quartier continuaient à se disputer. Selon les témoins, le garçon s’apprêtait à baisser les rideaux de sa boutique lorsqu’il est tombé raide mort.



Plusieurs versions ont toutefois été avancées sur la cause du décès de l’adolescent guinéen. Certains de ses voisins défendent la thèse du décès lié à un malaise cardiaque consécutif à un excès d’émotion ou de peur à la vue des armes blanches (pelles, râteaux, briques et autres) brandis dans les rangs des deux factions rivales.



Pendant que les autres favorisent l’hypothèse d’un homicide involontaire au cours du boucan. Ils estiment que Thierno Tallatou Diallo dans la mêlée de l’altercation par accident un mortel coup de projectile.



Le corps sans vie du jeune garçon a été enlevé des lieux durant la même nuit de la tragédie et transporté d’urgence à la morgue de la mosquée Kébé au quartier Ousmane Diouf par des gens. Mais le délégué de quartier s’est opposé au dépôt du corps dans la morgue leur interdit l’accès. Ces derniers reprennent la dépouille et parviennent à la déposer à la morgue de la grande mosquée de Sicap Mbao.



Le lendemain des faits, les proches ont procédé au rituel du bain mortuaire suivi de l’inhumation dans un cimetière en catimini. Alertée, la police de Sicap Mbao a débarqué sur les lieux et a ordonné l’interruption de la cérémonie funèbre. Des personnes et certains membres de la famille du défunt ont été arrêtés et les conduit au poste de police pour des auditions. Les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps sans vie de Thierno Tallatou Diallo dans un centre hospitalier dakarois pour les besoins d’une autopsie. L’enquête suit son cours.