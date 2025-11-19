Tragédie aux Etats-Unis : encore une famille sénégalaise décimée par un incendie

La communauté sénégalaise de l'Ohio (État américain du Midwest) est de nouveau frappée par le deuil. Un incendie d'une rare violence a ravagé dans la nuit de mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, une résidence à Columbus, coûtant la vie à trois adultes et blessant gravement deux autres personnes, dont un jeune enfant dont le pronostic vital est engagé.



Ce nouveau drame, survenu sur Freedom Trail dans le sud-est de Columbus, vient raviver la tragédie de la famille Ndiol, décimée l'an dernier. Selon le journal Les Echos, le feu s'est déclaré peu après 2 heures du matin. À l'arrivée des pompiers et des forces de l'ordre de Columbus, la maison était déjà entièrement la proie des flammes. D'après la même source, Jeffery Geitter, chef de bataillon des pompiers a déclaré que « deux hommes et une femme ont été retrouvés sans vie. Deux victimes ont été extraites rapidement, tandis que la troisième a été découverte au deuxième étage ». Les décès ont été constatés sur place.



Dans un geste de survie désespéré, une femme et un enfant ont sauté par une fenêtre de l'étage. L'enfant a été pris en charge dans un état critique et transporté d'urgence au Nationwide Children's Hospital. La femme, admise au Mount Carmel East Hospital, est jugée stable. L'enfant, âgé d'environ trois ans, est actuellement dans un état critique, suscitant l'inquiétude de toute la communauté.



L'incertitude plane encore sur les causes de ce sinistre meurtrier. L'unité des homicides de la police de Columbus a été mobilisée et est restée sur les lieux toute la matinée. « Le sergent Albert a confirmé que la police collaborait étroitement avec la brigade des incendies criminels afin de déterminer si un acte criminel pourrait être à l'origine du sinistre », a indiqué le quotidien d'information. « Il est fréquent, même si la piste criminelle n'est pas avérée, que les équipes chargées des homicides et des incendies volontaires interviennent conjointement lors de feux mortels », a rappelé le président de la Fraternité des policiers de Columbus.



Ibrahima Sow, président de l'Association des Sénégalais vivant en Ohio (ASECO), a exprimé sa profonde tristesse : « C'est une famille très discrète. Ils se soutiennent mutuellement en permanence. À bien des égards, ils sont un exemple de la façon dont nous fonctionnons en tant que familles, en tant qu'immigrants et en tant que familles sénégalaises vivant en Ohio ». Il a également précisé que « la famille installée depuis longtemps dans le centre de l'Ohio, était très respectée au sein de la communauté ».



En attendant les conclusions de l'enquête, la diaspora sénégalaise de l'Ohio se mobilise. M. Sow a lancé un appel à la communauté pour soutenir les survivants par des prières et de l'aide en cette période tragique.



L'enquête se poursuit pour déterminer si cette nuit ordinaire a été le théâtre d'un accident ou d'un acte criminel.