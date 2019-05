Train Express Régional: les travaux prennent fin le 14 juin (ministre)

Selon le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, "les travaux du Train express régional (Ter) avancent très bien. Nous avons retenu la date contractuelle du 14 juin 2019 pour la fin des travaux". Me Oumar Youm, rapporté par le journal L'Observateur, souligne également qu’il y aura une période de pré-exploitation, dont le démarrage est imminent, qui devra se terminer au plus tard en septembre 2019.



Pour rappel, les premiers wagon du TER avaient été réceptionnés le 14 janvier dernier par le chef de l'Etat Macky Sall, qui avait effectué le premier trajet Diamniadio-Dakar avec cette infrastructure qui a coûté plusieurs centaines de milliards Fcfa au Sénégal.