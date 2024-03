Traitement de communiqués des candidats à la Présidentielle : Le CORED rappelle à l'ordre les journalistes

La reprise intégrale des communiqués de presse des candidats à la Présidentielle snas traitement professionnel intrigue le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED). Des pratiques que le Tribunal des Pairs juge "en porte-à-faux avec l'éthique et la déontologie journalistiques car relevant du plagiat et de la malhonnêteté intellectuelle formellement interdits par l'Article 10 de la Charte des Journalistes du Sénégal".



En effet, le CORED dans son monitoring de la première semaine de campagne électorale soutient que "les médias ont couvert les 19 candidats, mais des efforts restent à faire pour être les plus équilibrés possible. En effet, certains candidats ont été laissés en rade", peut-on lire dans le communiqué.



Le CORED exhorte les journalistes à toujours "rester professionnels, à faire de l'autorégulation par l'éthique et la déontologie. Aussi les invite-il à faire preuve de responsabilité en équilibrant les débats relatifs aux offres politiques afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens de faire librement leur choix. Cela grâce à une couverture médiatique exacte, impartiale et équilibrée, ayant toujours à l'esprit que tous les candidats sont d'égale dignité."



Tout en rappellant que "l'Article 65 du Code de la presse dispose que les professionnels des médias doivent « veiller au respect de la propriété intellectuelle et citer les sources d'informations dont ils font usage ".