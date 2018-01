Traitement de la tuerie de Bofa : le MFDC met en garde les médias

Le Mouvement des forces démocratique de Casamance s’indigne devant le traitement du massacre de Bofa par certains médias. En effet, dans un communiqué parcouru par Sud Fm, les séparatistes se disent accusés subtilement et sans fondements, par certaines radios.



Et pour cause, indique le document, ces dernières leur font endosser la responsabilité de l’attaque, en mettant l’accent sur les termes «individus supposés appartenir au MFDC».



Leurs accusations sont aussi proférées contre des membres du Groupe de recherche pour la paix en Casamance (GRPC), qui laissent croire que le mouvement créé par l’Abbé Diamacoune Senghor est l’instigateur de cette barbarie.