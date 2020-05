Traitement extra-hospitalière: "Eviter de faire de nos hôpitaux des hôpitaux Covid-19"

Le ministre sénégalais de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé une nouvelle stratégie de prise en charge dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, lors d’un point de presse mensuel sur la situation de la pandémie présente depuis deux mois dans le pays.



« Nous avons fortement augmenté le nombre de diagnostic autour de cas, renforcé nos capacités d’alerte, de détection, d’isolement, mais aussi de prise en charge. Je demande aux membres du Comité national de gestion d’épidémie et du groupe opérationnel d’intégrer dans leurs stratégies de prise en charge, la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques », a dit Diouf Sarr.



Revenant sur cette nouvelle stratégie de prise en charge, le Directeur du Centre des Opérations d'Urgences Sanitaires (COUS), le Dr Abdoulaye Bousso, a expliqué ce point qui lui semble important.



« Aujourd’hui nous avons plus en plus de cas et l’objectif, c’est de ne pas perturber nos établissements de santé et de ne pas faire nos hôpitaux des hôpitaux Covid qui peuvent porter préjudice aux autres maladies. C’est pourquoi nous avons reçu des instructions du ministre de la santé pour mettre en place cette prise en charge extra-hospitalière qui ne va pas baisser la qualité », a souligné Dr Bousso.



Cette catégorie de prise en charge concerne les cas qui sont peu symptomatiques ou asymptomatiques. Car certains patients pensent qu’ils ne sont pas malades parce qu’ils ne développent pas de signes. Des sites ont été identifiés pour cela.



« Il y a le Hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, la base aérienne de Thiès, et le centre des Armées de Guéréo », a listé Dr Bousso, assurant qu’une équipe médicale sera déployée sur place 24H/24 et une ambulance médicalisée sera positionnée. Et 400 lits sont disponibles dans ces sites, a-t-il conclu.