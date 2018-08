Transferts : Papy Djilobodji se dirige vers…

C’était à la 90e minute d’un match de Coupe de la Ligue contre Walsall. Depuis, le Sénégalais a essuyé de nombreuses difficultés avec des prêts au Werder Brême et à Dijon ainsi qu’une expérience difficile à Sunderland.







Actuellement sous contrat avec les Black Cats, le défenseur central de 29 ans et à la recherche d’un nouveau défi et ne devrait pas évoluer dans l’équipe reléguée en troisième division française. Il se dirigerait donc vers le Borussia Mönchengladbach comme l’annonce Kicker. Le média allemand indique aussi la présence d’Hanovre 96 dans le dossier.