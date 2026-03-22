Transparence des ressources publiques : Guy Marius Sagna annonce une proposition de loi pour encadrer les fonds politiques

Le député Guy Marius Sagna a annoncé l'introduction prochaine d'une proposition de loi visant à réguler l'usage des fonds politiques et des « caisses noires ». Invité de l'émission « En Vérité » sur la RSI, le parlementaire a précisé que cette initiative, portée par le groupe PASTEF Les Patriotes, pourrait être examinée par l'Assemblée nationale dans les semaines à venir, à moins qu'elle ne prenne la forme d'un projet de loi émanant directement du gouvernement.



Cette réforme ambitionne d'instaurer un cadre légal strict pour mettre fin à des pratiques jugées incompatibles avec les exigences de bonne gouvernance. Selon l'élu, l'objectif est d'assurer une plus grande transparence et de répondre à l'impératif de reddition des comptes dans la gestion des deniers publics. Il considère cette mutation comme un passage à l'acte nécessaire pour respecter les engagements politiques pris devant les citoyens.



Guy Marius Sagna a par ailleurs dénoncé le paradoxe entre les appels à l'austérité adressés à la population et le maintien de privilèges liés aux fonds politiques. Défendant une vision d'équité, le parlementaire estime qu'aucune autorité ne devrait disposer librement de ressources publiques alors qu'une large frange de la population subit une conjoncture économique difficile.

