Transplantation rénale : une première opération réalisée par l’hôpital militaire de Ouakam

Une première et un succès. L'hôpital militaire de Ouakam a réalisé dimanche, sur un patient, la première transplantion rénale de l'histoire du Sénégal. Cette opération était jusque-là réalisée à l'étranger. Pour rappel, l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Le Dantec avaient sollicité l'obtention de l'agrément pour la transplantation rénale. Après évaluation par le Conseil national du don et de la transplantation, cet agrément leur a été octroyé, pour 2 ans, le 17 avril 2023.



Ce premier pas sera suivi de beaucoup d'autres pour que la suppléance par hémodialyse ne soit plus que la seule solution offerte aux patients atteints de maladie rénale terminale.