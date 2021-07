Transport : face à la hausse des cas de covid-19, le ministre Mansour Faye annonce de nouvelles mesures

Face à la hausse des cas de nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus, le ministre des Transport, Mansour Faye a annoncé de nouvelles mesures de restriction portant entre autres sur le port obligatoire du masque et le renforcement des règles d’hygiène.



« Le port obligatoire du masque pour tous les occupants du véhicule jusqu’à leur débarquement, dès que le nombre est supérieur à un, l’application d’un produit désinfectant sur les mains est obligatoire pour tous les passagers avant leur accès à bord des véhicules de transport public de voyageurs », a dit le ministre.



Il est ainsi exigé des opérateurs de transport un nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport (à l’intérieur et à l’extérieur) au moins une fois par jour et la dotation en gants, masques et produits désinfectants pour les mains à leurs personnels



Les gouverneurs de régions sont chargés de l’exécution de cet arrêté.