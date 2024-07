Transport: le Sénégal et l'Allemagne envisagent une collaboration sur les avancées technologiques intégrées

Le ministre des Transports EL Malick Ndiaye en compagnie du ministre des Affaires étrangères Allemande ont visité les installations techniques du Bus rapid transit (BRT) hier mardi. Cette visite de Mme Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères au centre de maintenance et d'exploitation s'inscrit dans une collaboration dans les avancées technologiques intégrées dans le système de transport du BRT.



Cette technologie vise à améliorer l'efficacité et la durabilité des services fournis par le réseau de transport. Le développement des infrastructures de transport reste un enjeu majeur de politique publique pour Dakar, et la collaboration avec l'Allemagne pourrait apporter des solutions efficientes pour le renforcement du secteur du transport.



Les deux parties ont également évoqué, les défis à surmonter pour assurer le bon fonctionnement et la maintenance des infrastructures du BRT.



D'autres pistes de collaborations sont envisagées notamment dans le domaine ferroviaire.

Ce partenariat permettra de faciliter une transition écologique efficace pour le Sénégal.