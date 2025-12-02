Transport terrestre : Yankhoba Diémé annonce l’arrivée de 500 nouveaux taxis et de 480 bus

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé hier, lundi, l’arrivée de 500 nouveaux taxis et de 480 bus, dans le but de renforcer la mobilité urbaine dans le pays, à l’occasion d'une séance parlementaire de vote du budget de son département.



Selon le ministre, le projet sera mis en œuvre avec la collaboration de l’usine de montage Senlran. Il a aussi annoncé l’arrivée en décembre, en provenance de la Chine, de 100 bus Aftu à Gaz, jugés plus économes. Au-delà de ces acquisitions, au moins 380 bus sont attendus pour le Conseil Exécutif des transports urbains durables (CETUD), en charge de la mobilité urbaine à Dakar.



Au cours des travaux parlementaires, le budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens a été arrêté à plus de 335 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à plus de 239 milliards FCFA en crédits de paiement.